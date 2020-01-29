ماجد سامي يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

شن ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، هجومًا على التحكيم المصري بسبب الأهلي والزمالك.

ونشر سامي عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو من مباراة جمعت الأهلي ودجلة في يوم 29 يناير 2019 لرمضان صبحي يدفع أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة.

وكتب سامي: "في الموسم الماضي احتسبت هذه اللعبة ضربة جزاء للأهلي لدفع أحمد رمضان بيكهام لرمضان صبحي."

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وتعادل وادي دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء لحساب الجولة 15 من عمر الدوري، في مباراة شهدت جدل تحكيمي.

وأضاف سامي: "و احتسبت هذا العام ضربات جزاء من لمسات يد على وادي دجلة الا أن الكابتن معروف تغاضى عن احتساب ضربتي جزاء من لمستي يد في شوطي المباراة كونهما ضد الزمالك."

واختتم سامي: "إلى متى سيستمر الحكام في التحيز السافر للأهلي والزمالك؟"