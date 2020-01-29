"تحدثت مع المحمدي بالعربية".. تريزيجيه يروى كواليس هدفه في مرمى ليستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي عن التفاهم بينه وبين زميله في الفريق أحمد المحمدي لحظة تسجيل هدف فوز الفيلانز في مرمى ليستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)

والتقى فريقا أستون فيلا وليستر سيتي مساء أمس الثلاثاء في إياب نصف نهائي بطولة كأس كاراباو، وحقق الفيلانز الفوز بهدفين لهدف ليتأهل إلى نهائي البطولة بعدما تعادلا بهدف لكل منهما في لقاء الذهاب.

وسجل تريزيجيه هدف فوز فيلا في الوقت بدل من الضائع بعد كرة عرضية من زميله أحمد المحمدي سكنت مرمى ليستر سيتي.

وخلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لأستون فيلا قال تريزيجيه: "تحدثت مع المحمدي بالعربية حتى لا يفهمنا أحد".

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وأضاف: "تدربنا على تلك الكرة كثيرًا، ونتحدث سويًا في المران، إنها لحظة لا تنسى".

وتابع: "لعبنا بكل جهد لذلك استحقينا الفوز والذهاب إلى ويمبلي".

وعن لحظة الهدف قال: "عندما أخذ الكرة قلت له بالعربية (في الزاوية البعيدة)، فعلها وسجلنا الهدف ووصلنا إلى ويمبلي".

جدير بالذكر أن أستون فيلا سينتظر الفائز من مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.