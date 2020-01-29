استعدادًا للهلال.. فايلر يضع برنامجًا للـ48 ساعة المقبلة.. والأهلي يستأنف تدريباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بالأهلي، تدريباته ظهر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الثلاثاء؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي قبل رحلة السودان، على أن يعلن المدير الفني السويسري اليوم برنامج الـ48 ساعة المقبلة، ومن بينها موعد مران الفريق غدًا.

من جانبه أكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن الجهاز الفني واللاعبين حصلوا على كافة التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان، عصر غدٍ الخميس؛ لخوض مباراة الهلال الحاسمة.

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ومن المقرر أن يطير الثنائي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى السودان عصر اليوم؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من السفير حسام عيسى، الذي أكد له أن بعثة الأهلي ستلقى كل ترحاب فور وصولها السودان، وستحظى بالتأمين الكامل منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأكد السفير حسام عيسي أنه عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين فى وزارة الداخلية السودانية؛ التي أكدت التزامها بتوفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.

ويتصدر الفريق الأحمر جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويأتي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي الترتيب برصيد نقطة واحدة.