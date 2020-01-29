رسميًا .. كوكا إلى الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، تعاقده مع المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي سبورتنج براجا السابق، بداية من فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لأولمبياكوس، فإن الفريق تعاقد مع كوكا لكنه لم يكشف عن مدة التعاقد التي تم التوقيع عليها.

وسبق لكوكا أن لعب في صفوف أولمبياكوس ولكن على سبيل الإعارة من براجا، قبل أن يعود إلى البرتغال من جديد ليخضع لعملية جراحية غاب بعدها عن التواجد في المباريات.

ويرغب كوكا في التواجد مع المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعه للرحيل عن براجا في ظل عدم الاعتماد عليه مؤخرًا.