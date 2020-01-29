بالفيديو.. جماهير يونايتد تهاجم منزل وودوارد والنادي يستنكر الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اقتحمت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد منزل إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي، وقامت بإلقاء الألعاب النارية (الشماريخ) والقنابل الدخانية داخل منزله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فقد قامت مجموعة مؤلفة من 20-30 فردًا ترتدي أقنعة سوداء باقتحام منزل وودوارد.

وأضافت "ميرور" أن تلك المجموعة قامت بإلقاء القنابل على المنزل، واشتعلت إحداها على الأقل، بينما تم رش الجدران على السياج المحيط بمنزل الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي بعبارات "الموت لوودوارد" اعتراضًا منهم على السياسة التي يتبعها داخل النادي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن وودوارد (48 عامًا)، وزوجته وطفليهما لم يتواجدوا في المنزل.

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من جانبه أصدر يونايتد بيانًا على الفور قال فيه: "لقد تم إبلاغنا بما حدث خارج منزل أحد أفراد الإدارة، ونحن نعلم أن المسؤولين عن كرة القدم سيتعاونون معنا من أجل تحديد مرتكبي هذا الهجوم غير المبرر".

وتابع البيان: "أي شخص ستثبت إدانته بارتكاب جريمة جنائية أو يكتشف أنه تعد على الممتلكات، سيتم حظره مدى الحياة، وقد يواجه المحاكمة".

وأضاف: "التعبير عن رأي الجمهور شيء، أما تعريض حياة الآخرين للخطر شيء آخر، لا أعذار".

مانشستر يونايتد سيحل ضيفًا على مانشستر سيتي في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح السيتزنز بنتيجة 3-1.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، جمعها من خوض 24 جولة (حقق الفوز في 9 مباريات، تعادل في 7 وخسر في 8 آخرين).