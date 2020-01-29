أحمد حسن كوكا ينضم إلى أوليمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة

يعلن نادي أوليمبياكوس اليونايي اليوم الأربعاء تعاقده رسميًا من النجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا قادمًا من صفوف سبورتنج براجا البرتغالي علي سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر .
وأكدت صحيفة "لاجازيتا" اليونانية في تقرير لها اليوم أن كوكا وقع على عقوده الرسمية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء النهائيمقابل 2.5 مليون يورو .
يذكر أن كوكا كان لاعبًا في صفوف أوليمبياكوس ثم رحل عن الفريق إلى سبورتنج براجا البرتغالي قبل أن يعود مرة أخرى إلى فرقه السابق ولكن على سبيل الإعارة .
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