سلة مصر "موحد بنات" تحقق ذهبية البطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص

حقق المنتخب المصري لكرة السلة "موحد بنات" المركز الأول والميدالية الذهبية منافسات كرة السلة في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص، بعت تغلبه على نظيره منتخب الجزائر في النهائي بنتيجة 28 - 7 في المواجهة الثانية لليوم الرابع والأخير من المسابقة. وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي. وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : الشوط الأول : 18-1 لمصر الشوط الثاني : 24-1 لمصر الشوط Advertisements الثالث : 28-3 لمصر الشوط الرابع : 28-7 لمنتخب مصر . ومثل منتخب الجزائر : أميمة غازي ومايا سابق وهديل عبده وشاهيناز رحوم واكرام حجو واية عريفي ورباب مديجبو وخضرة اويشت ، ومثل منتخب مصر الموحد : سما أحمد وماجي أكرم وفاطمة طارق وفرح وائل وميادة عبدة وروان محمد وأمينة وسام ورحمة رمضان . الثالث : 28-3 لمصر الشوط الرابع : 28-7 لمنتخب مصر . ومثل منتخب الجزائر : أميمة غازي ومايا سابق وهديل عبده وشاهيناز رحوم واكرام حجو واية عريفي ورباب مديجبو وخضرة اويشت ، ومثل منتخب مصر الموحد : سما أحمد وماجي أكرم وفاطمة طارق وفرح وائل وميادة عبدة وروان محمد وأمينة وسام ورحمة رمضان . وانطلقت السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية . رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية . وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة . وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

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