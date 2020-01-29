محمد مصيلحي: الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك في دوري الطائرة

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لتقديم عرض قوي أمام الزمالك وحسم نتيجة المباراة المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري، مشيرا إلى أنها مواجهة مهمة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

أوضح أن المباراة صعبة؛ نظرا لإقامتها عقب فترة التوقف الطويلة بسبب ارتباطات المنتخب الوطني، خاصة أن الأهلي لم يخض خلالها سوى مباراة ودية وحيدة ولم تكن كافية لاستعادة حساسية المباريات.

أكد مصيلحي ثقته الكبيرة في

قدرات لاعبي الأهلي ورغبتهم في تحقيق الفوز وتقديم أفضل ما لديهم باستمرار من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق.

وشدد مصيلحي على أن الأهلي لديه أهداف واضحة وهي التتويج بالبطولات رغم صعوبة الفترة المقبلة التي تشهد ضغطا شديدا في مختلف البطولات التي ينافس عليها الفريق.