منتخب مصر يتوج بفضية الكرة الخماسية للبطولة الإفريقية للأولمبياد الخاص

خسر منتخبنا المصر للكرة الخماسية للرجال بنتيجة ٥/٠ امام منتخب روندا في نهائي منافسات البطولة الإفريقية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. بينما حقق منتخب الجزائر الفوز امام غانا بهدف نظيف لحصد ذهبية البطولة ايضا ويحصل المنتخب العاني على الميدالية الفضية. الفضية. شهد لقاء مصر وروندا تفوق ملحوظ للضيوف على المنتخب المصرى واستحقوا اللقب والفوز بذهبية البطولة بينما نجح منتخب مصر في الوصول لنهاية المشوار بعد خوض سلسلة مواجهات قوية وحصد منتخب مصر الميدالية الفضية. وكان منتخبنا قد حقق الفوز خلال مشواره بالبطولة امام روندا بهدفين لهدف وفاز على سيشل بنتيجة ١/٥ ليصعد للمباراة النهائية. يتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من : أحمد عطية مدير فني وعثمان قطب مدرب ومحمد سرور مدرب مساعد واللاعبين طارق فتحي واسلام حمزة ومصطفي قطب ومحمد الشربيني ومصطفي ابو المجد وكريم عيد ومصطفي كمال ومحمد يوسف وعلي مطلوب واسلام عبد العزيز.

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