اليوم: قمة نارية بين الأهلي والزمالك في دوري الطائرة للرجال

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم مواجهة مهمة أمام فريق الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلة، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة

العروض القوية.

وكان الأهلي قد سافر إلى الإسماعيلية مساء الاثنين؛ للدخول بمعسكر مغلق بهدف توفير أكبر قدر من التركيز قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.