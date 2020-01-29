ميلان يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

استطاع نادى ميلان الإيطالى التأهل للدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، بعد فوزه على ضيفه تورينو بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة ال ـ12 عن طريق جياكومو بونافنتورا، ورد تورينو

بهدفين سجلهما البرازيلي جليسون بريمر في الدقيقتين 34 و71

أنقذ التركي هاكان كالهانغولو الميلان من الخسارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين، حتى حسم ميلان اللقاء وخطف

Advertisements

بطاقة التأهل لنصف نهائي المسابقة، بتسجيله هدفين في الوقت الإضافي عن طريق كالهانجولو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 106 و109 على الترتيب.

تمكن نادى ميلان من تحقيق الفوز رقم 22 فى تاريخ مواجهاته أمام نادي تورينو، والتقى الفريقان في 51 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب ميلان الانتصار في 21 مواجهة مقابل 6 خسارات و24 تعادلا.