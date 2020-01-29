اليوم: طائرة الأهلي سيدات تواجه الزمالك في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري.

تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى

الأهلي لتحقيق الفوز على منافسه التقليدي الزمالك وتحقيق العلامة الكاملة في مسابقة الدوري دون أي هزيمة.

وشهد المران الختامي أمس، جلسة للمدرب حمدي

الصافي مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المزمع تنفيذها خلال المباراة.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد فوزه في المباريات العشر الماضية محققا العلامة الكاملة.