اليوم: الأهلي 2002 يواجه مصر المقاصة وديًا

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ فريق مصر المقاصة، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر. كان فريق ٢٠٠٢ قد فاز على مركز شباب الوايلي وديا امس بنتيجة ٣ - ٢، سجلها كل من هادي عمارة وإبراهيم شتا ومازن المهدي. كل من هادي عمارة وإبراهيم شتا ومازن المهدي. ويخوض فريق ٢٠٠٢ بالأهلي مجموعة من المباريات الودية استعدادا لبطولة دوري القطاعات لأندية القاهرة الكبرى، التي لم يتحدد موعد انطلاقها حتى الآن. وتأهل الفريق لبطولة القطاعات بعد فوزه على فريق مركز شباب عين الصيرة ٦ - صفر، فى الجولة الأخيرة لبطولة منطقة القاهرة، ليتربع على صدارة المجموعة الثالثة برصيد ٢٧ نقطة من ٩ مباريات بالعلامة الكاملة، مسجلاً ٦٧ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف. ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً.

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