مدرب كارتية الأهلي: أحمد رمضان حقق إنجازًا تاريخيًا

أكد أحمد صلاح، مدرب فريق رجال الكاراتيه بالنادي الأهلي، والمشرف على تدريب محمد أحمد رمضان الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات الدوري العالمي بفرنسا، أن اللاعب حقق انجازا غير عادي، في بطولة صعبة وقوية، وواجه منافسه شرسة، من اللاعبين المصنفين عالميًا، لكنه كان ندا لهم، ونجح في التغلب عليهم، بالصلابة والاجتهاد حتى حقق الميدالية الذهبية.

وشدد مدرب اللاعب على أن منافسات الدوري العالمي تعد واحدة من أصعب البطولات في عالم الكاراتيه، ويشارك فها مجموعة من أفضل

اللاعبين على مستوى العالم، وجميعهم يسعون لحصد الميداليات من أجل إضافة نقاط إلى رصيدهم، وتحسين ترتيبهم عالمياً للتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وقال صلاح إن محمد رمضان يتميز بأخلاق عالية، وقدم تضحيات كبيرة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، خاصة أنه يدرس فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس، واضطر لتأجيل امتحانات نصف العام الدراسي من أجل المشاركة في الدوري العالمي، مؤكداً أنه يحاول

دائماً التوفيق بين الدراسة والكاراتيه.

وأوضح صلاح أن محمد رمضان أحد أبناء الأهلي منذ صغره وبدأ بالحزام الأبيض، إلى أن أصبح المصنف الأول على مصر في منافسات الكوميتيه لوزن تحت ٨٤ كجم، ويعد من أبرز المواهب في اللعبة، وهناك آمال كبيرة معلقة عليه للتأهل للأولمبياد، برفقة جيانا فاروق بطلة الأهلي والمصنفة الثانية على العالم، التي باتت على بُعد خطوات من تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار مدرب الكاراتيه بالأهلي إلى أن محمد رمضان وجيانا فاروق يحتاجان لتجميع المزيد من النقاط خلال البطولات المقبلة وأقربها بطولة إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب؛ من أجل التأهل في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.