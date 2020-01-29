اليوم.. بيراميدز يواجه اف سي مصر بالدوري الممتاز

يلتقي فريق إف سي مصر بنظيره بيراميدز في مواجهة التي تقام بينهما في السابعة ونصف مساء اليوم الاربعاء، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقين في مباراة غير متكافئة فنيا بين الفريقين بسبب الإمكانات الفنية لفريق بيراميدز الذي يحتل

المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 23 نقطة حيث يضم مجموعة من العناصر المميزة والدولية.في المقابل يسعى إف سي مصر القابع بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة لتغيير موقفه بجدول المسابقة بعد أن أصبح وضعه حرجا للغاية وبات قريبا من الأندية المهددة بالهبوط مع اقتراب نهاية الدور الأول للدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع لبيراميدز.

في حراسة المرمى: أحمد ناصر الشناوي.

في خط الدفاع: على جبر، عمر جابر، أحمد أيمن منصور، رجب بكار.

في خط الوسط: نبيل دونجا، أحمد توفيق، عبد الله السعيد، إسلام عيسى، إبراهيم حسن.

في خط الهجوم: الغاني جون أنتوي.