نتيجة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول مباراته المؤجلة المنتظرة ضد فريق وست هام، لحساب الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة بي إن سبورتس 2.

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 67 نقطة، أما وستهام فيتواجد في المركز السابع عشرة برصيد 23 نقطة.

ويعني انتصار الريدز في تلك المباراة بنسبة كبيرة ضمانهم أكثر للقب البريميرليج الغائب منذ 30 عامًا، حيث سيتسع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 19 نقطة.

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أما وست هام فيعتبر في مناطق الهبوط، متساويًا مع بورنموث وواتفورد، ويبحث مدربه الجديد “ديفيد مويس” عن الصحوة المرجوة.

ويتمثل الغياب الأبرز عن المواجهة في اسم أفضل لاعب في قارة أفريقيا “ساديو ماني”، الذي لا يزال يعاني من إصابة.

يذكر أن آخر ستة مواجهات بين الفريقين لم تعرف خسارة ليفربول، الذي فاز في أربعة وتعادل مرتين.

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