اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة في كأس الرابطة بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ريال مدريد

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يستضيف ملعب لا روماريدا الخاص بفريق ريال سرقسطة حدث هو الأهم للفريق هذا الموسم، عندما يحتضن اللقاء الذي سيجمعه ضد ريال مدريد، وذلك في إطار مباريات دور 16 من كأس الملك، وذلك يوم الأربعاء المقبل 29 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 4 جمادي الأخر 1441 هجريًا.

تأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن تفوق في دور 32 على فريق يونيونستانس في مباراة شهدت تألق بعض لاعبي الدكة مثل جاريث بيل والوافد الجديد براهيم دياز، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومن المتوقع أن يدفع زيدان ببعض الللاعبين الأساسيين هذه المرة لصعوبة الخصم القادم.

في المقابل، صعد ريال سرقسطة إلى نفس الدور بعد أن تمكن من التفوق على فريق ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعبه أيضًا، وحتمًا سيسعى لتكرار نفس الإنجاز أمام إحدى أندية الدرجة الأولى لمواصلة موسمه الرائع في دوري الدرجة الثانية وكأس الملك.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال سرقسطة و ريال مدريد في كأس الملك والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

ريال سرقسطة - ريال مدريد لا روماريدا الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الأخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

Sport TV 5