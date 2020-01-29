اونلاين | بدون تقطيع «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ريال مدريد

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يعاني ريال مدريد من غياب بعض اللاعبين للإصابة وهُم هازارد، أسينسيو، جاريث بيل، ومن المتوقع أن يدفع زيدان بالتشكيلة الاحتياطية في مباراة الكأس من أجل إراحة أبرز النجوم وعلى رأسهم تيبو كورتوا، سيرجيو راموس وكريم بنزيما.

التشكيل | 4-3-3

ألفونسو أريولا

مارسيلو - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - خاميس رودريجيز

لوكاس فاسكيز - إيسكو

لوكا يوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع لإشبيلية

سيفتقد ريال سرقسطة لاثنين من اللاعبين عن مواجهة الملكي في الكأس وهما زاباتير قائد الفريق بالإضافة إلى المهاجم المُعار من ليفانتي وهو رفائيل دوامينا، عدا ذلك ستكون تشكيلة الفريق جاهزة للتحدي الصعب المُنتظر.

من سيواصل المدرب فيكتور فيرنانديز اعتماده على طريقة 4/5/1 بتواجد كريستيان ألفاريز في حراسة المرمى، أمامه كل من فيجاراي، جوتيان، أتينزا، نيتو، وفي خط الوسط سورو، جوتي، كاجاوا، إيجواراس، بلانكو وفي المقدمة لويس سواريز.

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التشكيل | 4-5-1

كريستيان ألفاريز

كارلوس نيتو - ألبيرتو جوتيان - بيتشو أتينزا - كارلوس فيجاراي

أليكس بلانكو - إنيجيو إيجواراس - ِشينجي كاجاوا - راؤول جوتي - ألبيرتو سورو

لويس سواريز

يعيش لاعبو ريال مدريد فترة مميزة من الموسم الحالي 2019-2020 وذلك بعد تربعهم على عرش صدارة الدوري الإسباني وذلك للمرة الأولى بعد مشاركة نادي برشلونة في مركز الصدارة منذ البداية وحتى الجولة الماضية.

وجاءت صدارة النادي الملكي للدوري الإسباني بعد الفوز الصعب الذين حققوه على حساب فريق بلد الوليد في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الليجا، فيما سقط برشلونة في فخ الخسارة من فريق فالنسيا في نفس الجولة بهدفين مقابل لاشئ.

وسيركز نادي ريال مدريد على المباراة المقبلة والتي ستجمعه مع فريق ريال سرقسطة في ملعب “روماريدا” الخاص بالفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية ضمن مباريات الدور الرابع من كأس ملك إسبانيا.

ويبحث النادي الملكي عن تحقيق لقب كأس الملك وهي البطولة التي تغيب عن خزائن النادي منذ عام 2014 بعد أن تخطى في المباراة الماضية فريق سالامانكا بسهولة.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة

وسيلعب الفريقان يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يناير لعام 2020 الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت أبوظبي ودبي، وستنقل عبر قنوات السعودية الرياضية.