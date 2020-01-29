اونلاين | live NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ريال مدريد» رابط ريال مدريد

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يلتقي فريق ريال مدريد، مساء اليوم، مع نظيره ريال سرقسطة في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأتي المباراة في دور الـ 16 من البطولة، في معقل سرقسطة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة:

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سرقسطة:

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تُذاع المباراة عبر قناة ksa sports 1 hd.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ريال سرقسطة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سرقسطة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وريال سرقسطة قبل مباراة الليلة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.