اونلاين | يلا كورة MATCH مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة ف بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ريال مدريد

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حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب بلد الوليد بهدف دون رد، في المُباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 21 من الدوري الإسباني.

هدف ريال مدريد سجله ناتشو في الدقيقة 78، بعد أن حول كرة عرضية من النجم توني كروس لهدفٍ بعد رأسية مُتقنة.

وتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، تاركاً مركز الوصافة لبرشلونة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فيما يحل خيتافي المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة و القنوات الناقلة

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ويلتقي ريال مدريد في المُبارة المقبلة في الدوري ضد جاره أتلتيكو مدريد في الأول من فبراير، وستُقام المُباراة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت دبي و أبو ظبي، والساعة 6:00 بتوقيت الرياض، و5:00 بتوقيت القاهرة، وستنقل المُباراة شبكة بي إن سبورت لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة مع بلد الوليد والقنوات الناقلة

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في المباراة القادمة ضد بلد الوليد

وستسبق مُباراة الديربي مُباراة ضد ريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا، يوم 29 يناير، وستُقام المُباراة الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت دبي و أبو ظبي، و 11:00 بتوقيت الرياض، و10:00 بتوقيت القاهرة، وستنقل المُباراة شبكة القنوات الرياضية السعودية.