اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر يونايتد

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يتقابل العملاقان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو ماتسمى بكأس كاراباو ، وذلك على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 4 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

تفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب.

ستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.

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وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة ديربي مانشستر، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

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المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

ملعب الاتحاد

الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يتواصل غياب ليروي ساني المصاب منذ بداية الموسم عن ديربي مانشستر، وكذلك سيفتقد مانشستر سيتي لابورت لنفس السبب، أما محرز وكانسيلو فمن المتوقع لحاقهم باللقاء.