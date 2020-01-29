اونلاين | بدون تقطيع «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مانشستر يونايتد

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سيقوم جوارديولا بالتأكيد بالمداورة في التشكيل كما اعتاد، خاصةً بعد الفوز في الذهاب بالثلاثة، ففي حراسة المرمى سيدفع بحارس الكؤوس كلاوديو برافو، وأمامه سيتواجد ووكر وستونز وفيرناندينيو وزينتشينكو، وفي الوسط سيبدأ الإسباني بروردي ودي بروينه وجوندوجان، أما الهجوم فسيقوده جيسوس وعلى يمينه بيرناردو سيلفا وعلى يساره ستيرلينج.

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو

أوليكساندر زينتشينكو - فيرناندينيو - جون ستونز - كايل ووكر

إيلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - بيرناردو سيلفا

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد من غياب العديد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم ماكتوميناي وتوانزيبي وبوجبا وماركوس روخو وفوسو مينساه وماركوس راشفورد.

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من المتوقع أن يبدأ سولشار بتشكيله الأساسي لتلافي الخروج بنتيجة ثقيلة أخرى على الأقل، ولم لا؟ قد يحقق الريمونتادا والمفاجأة ويعود من ملعب الاتحاد ببطاقة النهائي.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون وان بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

أنتوني مارسيال - أندرياس بيريرا - دانييل جيمس

ماسون جرينوود

يحل مانشستر يونايتد الأربعاء ضيفاً على جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك في مهمة صعبة لتعويض خسارته ذهاباً 1-3.

وسقط يونايتد في عقر داره على ملعب "أولد ترافورد" بنتيجة 1-3 في السابع من الشهر الحالي أمام جاره الذي تفوّق عليه بشكل كبير، لا سيما في الشوط الأول الذي شهد تسجيل الضيوف الأهداف الثلاثة جميعها.