رياضة | الأهلي يحسم مستقبل المدافع المغضوب عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مستقبل المدافع المغضوب عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، على هامش التدريب الجماعي اليوم والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص عبد الحفيظ على عقد جلسة مطولة مع ظهير أيسر الأهلي لحسم مستقبله ومناقشة العروض التي وصلته بعدما خرج اللاعب تمامًا من حسابات المدير الفني للفريق رينيه فايلر ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.