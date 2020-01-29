رياضة | عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة خلال تدريب الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاءت إصابة إكرامي في أحد أصابع يده ليتدخل خالد محمود طبيب الفريق الأحمر ويفحص الحارس الذي عاد ليستكمل المران حراس المرمى بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.