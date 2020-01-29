رياضة | أيمن يونس يكشف أسباب تعادل الزمالك أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن يونس يكشف أسباب تعادل الزمالك أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ايمن يونس نجم نادي الزمالك السابق على تعادل الفارس الابيض امس الثلاثاء مع نظيره وادي دجلة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وكتب يونس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏صباحكم خير متفقين انها واحده من اسوء مباريات الزمالك وإن الفريق بدنيا و جماعيا ظهر ضعيف.. الروح كمان و الغيره والحماس مفقودين.

وأضاف : كارتيرون لم يضف شيء!! ويظل هدف مصطفي محمد الرائع الصاروخي هو اللعبه الممتعه الوحيده للفريق.. لاعبي الزمالك المحترمين مباراه وانتهت نستعد بقوه للقادم افريقياً.

يذكر ان بعثة الزمالك كلنت قد غادرت الاراضي المصرية في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء إلى أنجولا، لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.