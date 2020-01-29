رياضة | محمد الشناوي يغيب عن تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشناوي يغيب عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريب الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واكتفى الشناوي بخوض جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم للتعافي من الإصابة بكدمة قوية في الظهر والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام النجم الساحلي التونسي.

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وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على أن الشناوي سيكون جاهزًا لحراسة مرمى الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان عصر غد الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.