رياضة | سر استبعاد عبد الله جمعة من مباريات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد عبد الله جمعة من مباريات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحسم الجهاز الفني لفريق الزمالك قراره بشأن مشاركة عبدالله جمعة في التشكيل الأساسي خلال الساعات المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي عصر السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وخضع جمعة لبرنامج تأهيلي منفرد في الفترة الماضية للوصول به إلى الفورمة المثالية من كل الجوانب بسبب زيادة وزنه، ويرغب الجهاز الفني في الاعتماد عليه خلال مباراة السبت المقبل.
وغاب جمعة عن المشاركة في لقاء وادي دجلة بالأمس ببطولة الدوري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
واعتمد الجهاز الفني في الفترة الماضية على محمد عبد الشافي بشكل أساسي في الجبهة اليسرى.