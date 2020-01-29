رياضة | سر استبعاد عبد الله جمعة من مباريات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد عبد الله جمعة من مباريات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم الجهاز الفني لفريق الزمالك قراره بشأن مشاركة عبدالله جمعة في التشكيل الأساسي خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي عصر السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. Advertisements

وخضع جمعة لبرنامج تأهيلي منفرد في الفترة الماضية للوصول به إلى الفورمة المثالية من كل الجوانب بسبب زيادة وزنه، ويرغب الجهاز الفني في الاعتماد عليه خلال مباراة السبت المقبل.