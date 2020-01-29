رياضة | 3 "خبطات" من العيار الثقيل لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 "خبطات" من العيار الثقيل لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي برشلون الإسباني لـ3 صدمات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وجاءت الصدمة الأولى بمغالاة فريق فالنسيا في مطالبه المادية للاستغناء عن مهاجم رودريجو مورينو مما جعل برشلونة ينسحب من الصفقة.

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وتبخرت أحلام برشلونة في ضم تاديتش جناح أياكس أمستردام الهولندي بعد تمسك إدارة ناديه به.

أما الصدمة الثالثة فكانت استحالة ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بعد رفض أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق رحيله إلى برشلونة مهما كانت المغريات.