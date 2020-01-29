رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي ضد الانتاج الحربي الخميس 30 / 1 / 2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد الانتاج الحربي الخميس 30 / 1 / 2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غدًا الخميس مباراة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الإسماعيلية لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على موقف الإسماعيلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها .

مباراة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي

وقبل المباراة يحتل أصحاب الأرض فريق نادي الإسماعيلي المركز العاشر بعد أن لعب أربعة عشر لقاء حيث جمعوا ثمانية عشر نقطة بالفوز في خمسة مباريات والتعادل في ستة فيما تكبد الدراويش مرارة الخسارة في ستة لقاءات .

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فيما جمع فريق نادي الإنتاج الحربي من أربعة عشر لقاء إحدى وعشرين نقطة وضعتهم في المركز السادس بتحقيق الفوز في خمسة مباريات والتعادل في ستة لقاءات وتكبد أبناء مختار مختار الخسارة في ثلاثة لقاءات حتى الآن .

توقيت متابعة مباراة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي على الهواء مباشرًة

ستنقل مباراة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي عبر قناة أون سبورتس إتش دي بالإضافة إلى قناة تايم سبورت أصحاب الحق الحصري والمباشر لمباريات الدوري المصري .