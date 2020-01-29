رياضة | موعد مباراة الاتفاق ضد الوحدة الخميس 30 / 1 / 2020 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتفاق ضد الوحدة الخميس 30 / 1 / 2020 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غدًا الخميس مباراة الإتفاق ضد الوحدة والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على موقف الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى موعدها والقنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرًة .

مباراة الإتفاق ضد الوحدة

وقبل المباراة يحتل أصحاب الأرض فريق نادي الإتفاق المركز الحادي عشر على سلم ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد سبعة عشر نقطة جمعها الفريق من الفوز في خمسة مباريات والتعادل في لقاءين فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في ثمانية مباريات .

فيما يحتل الضيف فريق نادي الوحدة المركز الرابع برصيد سبعة وعشرين نقطة جمعها الفريق بعد خمسة عشر جولة بالفوز في تسعة جولات والخسارة في ستة لقاءات فيما لم يعرف الفريق طعم التعادل في أي مباراة حتى الآن .

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توقيت متابعة الإتفاق ضد الوحدة

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرًة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الإتفاق ضد الوحدة على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة الإتفاق ضد الوحدة عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .