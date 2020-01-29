رياضة | الزمالك يحسم موقف فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقف فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم تجاه التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بعد واقعة لقاء وادي دجلة بالأمس.



وظهرت حالة الغضب على فرجاني بعد استبداله في الشوط الثاني خلال مباراة الأمس واتجه إلى غرفة اللاعبين مباشرة.



وسقط الزمالك في فخ التعادل مع دجلة بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري.

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وجاء قرار إدارة الزمالك بعدم توقيع عقوبة مالية على اللاعب بسبب علمهم بحالة الغضب التي تنتابه بسبب الصورة المفبركة التي تم تداولها له في الساعات الماضية وتسببت في حالة ضيق شديد له.



واستبعد الجهاز الفني، فرجاني من مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل بدوري أبطال افريقيا لمنحه قسط من الراحة قبل زحمة لقاءات فبراير المقبل.



ويمر فرجاني ساسي في الوقت الحالي بفترة من تراجع المستوى وهو ما أثر على أداء الفريق الأبيض.

