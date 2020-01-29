رياضة | بعد هدف تريزيجه القاتل.. أستون فيلا: "شكرا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدف تريزيجه القاتل.. أستون فيلا: "شكرا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي أستون فيلا رسالة شكر لمصر بعد تألق الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في قيادة الفريق للفوز يوم أمس على حساب ليستر سيتي في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا باللغة الإنجليزية: هدف من تريزيجه وصناعة من المحمدي.. شكرا مصر.

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ورد الحساب الرسمي باللغة العربية على التغريدة السابقة وكتب: "ومصر بتقول لكم ده أقل واجب".

ونجح الثنائي تريزيجه والمحمدي في قيادة استون فيلا للعبور لنهائي بطولة كأس الرابطة في انتظار الفائز مساء اليوم من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في النصف نهائي.

الجدير بالذكر أن تريزيجه نجح في تسجيل هدف قاتل للفريق في الدقيقة الاخيرة بصناعة من مواطنه أحمد المحمدي.