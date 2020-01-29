رياضة | حمدي فتحي يعود للأهلي

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عاد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ألمانيا بعدما خضع للفحوصات الطبية هناك تحت إشراف هيرمان ماير لمعرفة أخر تطورات إصابته عقب خضوعه لعملية جراحية في غضروف الركبة.

وقام ماير بتحديد علاج طبيعي خاص، حيث من المقرر أن يبدأ اللاعب في تنفيذه داخل مقر النادي بالجزيرة، على أن يعود من جديد إلى ألمانيا للبدء في تنفيذ مرحلة التأهيل، التي تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى في البرنامج العلاجي.

وكان حمدي فتحي قد أجرى خياطة في غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبي جديد في ألمانيا منتصف الشهر الجاري،تحت إشراف الخبير الالماني هيرمان ماير، الذي أجرى له الجراحة،حيث اطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب وحدد له برنامج علاج طبيعي يقوم بتنفيذه في القاهرة قبل البدء فى مرحلة التأهيل.