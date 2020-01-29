رياضة | كاف: أي أهداف جونيور أجايي التي لا تنسى؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاف: أي أهداف جونيور أجايي التي لا تنسى؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الاحتفال بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي والذي يكمل عامه الرابع والعشرين اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لـ"كاف" عبر موقع التواصل "تويتر" فيديو لهدفين من أفضل أهداف اللاعب النيجيري وغرد قائلا :"لاعب النادي الأهلي المصري جونيور آجايي يُتم اليوم عامه الـ 24".

وأضاف :"المهاجم النيجيري كان ضمن تشكيل الأفضل في إفريقيا عام 2017 لأهدافه المميزة وتألقه الكبير.. أي أهداف المهاجم النيجيري لا تُنسى بالنسبة لك؟".

ويسعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوادني يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.