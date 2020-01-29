رياضة | رئيس برشلونة يحسم الجدل حول الصفقة الكبرى وتجديد عقد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يحسم الجدل حول الصفقة الكبرى وتجديد عقد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على عملية تمديد عقد الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في الفترة القادمة.

وقال بارتوميو في تصريحاته اليوم: ميسي لديه عقد حتى 2021, وهدفنا هو جعل اللاعب يعتزل في برشلونة ما زال لدى ليو الكثير لنستمتع به، ليس لدي اي شكوك حول بقاء ليو ميسي لقد قالها في العديد من المُقابلات ان هذا فريق حياته.

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واضاف: التجديد للمهاجم سواريز غير مطروح على الطاول لم نتحدث معه او مع وكيلهاذا اتيحت الفرصة فسوف نتحدث حاليًا نحن قلقين فقط من إصابته.

وعن التعاقد مع نيمار قال: انه السؤال المتكرر الذي لطالما اجبت عليه, لن تتم مُناقشة هذا الموضوع للإدارة حتى نهاية الموسم واذا تم الحديث عنها لا يُمكنني إخباركم بها.

وعن المدرب كيكي سيتين قال: لدينا ثقة كبيرة في سيتين والفريق ما زال الدوري الطويل وهُنالك العديد من المُباريات للتحسن اعتقد ان الدوري سيكون مُمتع، كيكي سيتين يُعجبنا سواء في اسلوبه او طريقة تفكيره نعلم انه ليس من السهل لأي مدرب بأن يستلم المهمة في نصف الموسم نأمل قريباً بأن تأتي النتائج.