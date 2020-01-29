رياضة | ظهير ريال مدريد يطلب الرحيل لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير ريال مدريد يطلب الرحيل لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد جلوسه على دكة البدلاء بفرمان فني من المدرب زين الدين زيدان.

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وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن مارسيلو تحدث مع نيمار وتياجو سيلفا وماركينيوس ثلاثي باريس وأخبرهم أنه يريد الرحيل عن الريال في الفترة المقبل.

وأخطر ظهير الريال مواطنيه أنه يريد الذهاب لباريس سان جيرمان للعب في صفوف الفريق بدلًا من إكمال عقده مع ريال مدريد الذي سينتهي في صيف 2022.