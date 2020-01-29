رياضة | موعد مباراة ضمك ضد النصر الخميس 30 / 1 / 2020 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ضمك ضد النصر الخميس 30 / 1 / 2020 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غدًا الخميس مباراة ضمك ضد النصر والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية " المحالة " لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ترتيب الفريقان في بطولة الدوري بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة للمباراة .

مباراة ضمك ضد النصر

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة من خمسة عشر مباراة بعد أن حقق الفوز في عشرة لقاءات والتعادل في ثلاثة مباريات فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في مباراتين .

وعلى الجهة المقابل يحتل فريق نادي ضمك المركز الأخير بعد مرور خمسة عشر جولة على إنطلاقة المسابقة برصيد تسعة نقاط بعد أن حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في ثلاثة وخسر عشرة مباريات كأكثر فرق الدوري تكبدًا للخسائر .

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توقيت متابعة مباراة ضمك ضد النصر

من المُنتظر أن تنطلق المباراة بداية من الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد النصر على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة ضمك ضد النصر عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .