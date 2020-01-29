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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم الفراعنة ينتقل لأولمبياكوس اليوناني والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني عن توقيع عقد جديد يربطها بنجم منتخب مصر المهاجم أحمد حسن كوكا قادمًا من فريق نادي سبورتينج براجا وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .
وقال الموقع الرسمي للعملاق اليوناني أن الفريق حصل على توقيع اللاعب لكنه لم يتطرق حتى الآن إلى الكشف عن مدة التعاقد التي تربط الجانبين والتي تم الإتفاق عليها .
وكان كوكا قد لعب من قبل في فريق نادي أولمبياكوس على سبيل الإعارة من الفريق البرتغالي براجا قبل أن يعود من جديد إلى البرتغال حيث خضع لعملية جراحية غاب على إثرها عن الملاعب لفترة طويلة .
ويرغب اللاعب في أن يظهر مع فريقه الجديد بصورة مثالية من أجل العودة لمنتخب مصر وتمثيل الفراعنة في قرعة كأس العالم التي تقام في قطر 2022 بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لكان 2021 في الكاميرون .
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