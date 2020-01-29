شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا x ليستر سيتي: هدف مصري خالص يرسل «الفيلانز» للنهائي التاسع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل أستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كاراباو» بعد أن تغلب، مساء أمس الثلاثاء، على نادي ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب للدور نصف النهائي من المسابقة، وبعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب في معقل ليستر سيتي بنتيجة 1-1.

واحتاج أستون فيلا إلى هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع عن طريق البديل محمود حسن «تريزيجيه»، الذي سجل هدفًا قاتلًا من صناعة زميله وابن بلاده، أحمد المحمدي، ليصل أستون فيلا إلى تاسع نهائي من كأس رابطة المحترفين في سجل لم يحقق أكثر منه في تاريخ الكرة الإنجليزية سوى فريق ليفربول (12 نهائي).

ودخل ليستر سيتي هذه المباراة وهو الطرف المفضل لبلوغ النهائي أمام موسم مميز لفريق الثعالب الذي ينافس على المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، مع سجل مميز في بطولات الكأس لمدربه، براندن رودجيرز، الذي لعب 32 مباراة متتالية في بطولات الكؤوس مع ليفربول، سيلتيك وليستر دون أن يتعرض للهزيمة (28 فوز و4 تعادلات)، لكن يبدو أن أستون فيلا سيشكل عقدة شخصية للمدرب الأيرلندي الشمالي المميز، الذي كانت آخر هزيمة له قبل مباراة الأمس في مباريات الكؤوس ضد أستون فيلا في أبريل 2015، عندما خسر مع ليفربول نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي بنتيجة 2-1، قبل أن يعود الفريق الإنجليزي العريق مجددًا ويهزم فريق يدربه براندن رودجيرز لتنتهي سلسلة اللاهزيمة للمدرب في بطولات الكؤوس.

كذلك، انتهت سلسلة ليستر سيتي المميزة في هذا الدور من المسابقة، إذ لم يعرف فريق الثعالب سوى النجاح في بلوغ النهائي في 5 مناسبات سابقة لعب خلالها في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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وافتتح أستون فيلا التهديف بواسطة الظهير الأيسر مات تارجيت، الذي سجل هدفًا من صناعة لاعب الوسط الإنجليزي المتميز جاك جريليش، والذي رفع إجمالي مساهماته التهديفية هذا الموسم مع أستون فيلا في مختلف البطولات إلى 16 (9 أهداف و7 تمريرات حاسمة)، في سجل لم يحقق أكثر منه أي لاعب إنجليزي آخر من بين جميع لاعبي أندية البريميرليج هذا الموسم.

وعدل ليستر النتيجة في الشوط الثاني بواسطة النيجيري كليتشي إيهيناتشيو، الذي سجل للمباراة الثالثة ضد أستون فيلا (مباراة الدوري ومباراتي نصف نهائي كأس كاراباو)، محرزًا قرابة 40% من أهدافه هذا الموسم ضد أستون فيلا بالتخصص (3 من 8).

وجاء الهدف المصري الخالص القاتل ليمنح أستون فيلا بطاقة العبور إلى نهائي البطولة للمرة الأولى منذ عام 2010 (خسروا النهائي ضد مانشستر يونايتد) في انتظار الفائز من مواجهة طرفي مباراة اليوم بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأصبح دين سميث هو أول مدرب إنجليزي يقود فريق في البريميرليج إلى نهائي كأس الرابطة منذ هاري ريدناب مع توتنهام في نسخة عام 2009 (خسر ضد مانشستر يونايتد بركلات الجزاء).

وسيصبح «المحمدي» و«تريزيجيه» على بعد تتويج فردي مصري تاريخي في حال فوز أستون فيلا بالبطولة، ليكونا ثاني وثالث مصري يتوجان بلقب كأس إنجليزية بعد لاعب وسط آرسنال، محمد النني، الذي توج مع فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية في عام 2017.

وشارك «المحمدي» سابقًا في نهائي كأس إنجليزية عندما لعب مع هال سيتي ضد آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2014، لكن فريقه خسر بنتيجة 3-2.