شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: حسام البدري يجتمع مع محمد صلاح قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، إن المدير الفني حسام البدري قد يجتمع بنجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قريبًا.

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وأوضح «معوض»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «اللعيب» بقناة MBC مصر: «كابتن حسام احتمال يسافر، فلو سافر أكيد هيجتمع بصلاح».

وأضاف: «صلاح واحد من أهم اللعيبة اللي احنا مستنينهم الفترة الجاية».