اخبار الرياضه

سيد معوض: حسام البدري يجتمع مع محمد صلاح قريبًا

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: حسام البدري يجتمع مع محمد صلاح قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، إن المدير الفني حسام البدري قد يجتمع بنجم الفراعنة ونادي الإنجليزي محمد صلاح قريبًا.

Advertisements

وأوضح «معوض»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «اللعيب» بقناة MBC مصر: «كابتن حسام احتمال يسافر، فلو سافر أكيد هيجتمع بصلاح».

وأضاف: «صلاح واحد من أهم اللعيبة اللي احنا مستنينهم الفترة الجاية».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد معوض: حسام البدري يجتمع مع محمد صلاح قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا