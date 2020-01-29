شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: حسام البدري يجتمع مع محمد صلاح قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، إن المدير الفني حسام البدري قد يجتمع بنجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قريبًا.
وأوضح «معوض»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «اللعيب» بقناة MBC مصر: «كابتن حسام احتمال يسافر، فلو سافر أكيد هيجتمع بصلاح».
وأضاف: «صلاح واحد من أهم اللعيبة اللي احنا مستنينهم الفترة الجاية».
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