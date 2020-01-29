شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض يكشف موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر من عمرو وردة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف سيد معوض، مساعد مدرب المنتخب المصري، عن موقف الجهاز الفني للفراعنة من عودة عمرو وردة إلى الفريق.

وكان عمرو وردة بطلًا لأزمة خلال تواجده الأخير مع المنتخب خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ليتم استبعاده خلال البطولة قبل إعادته مجددًا للمعسكر، إلا أنه لم يستدعى إلى الفريق مجددًا عقب نهاية البطولة حتى الآن.

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وقال «معوض»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، ردًا على سؤال عن ما إذا كان عمرو وردة في الصورة: «كل اللعيبة في الصورة».

وأضاف: «أنت بتتابع كل المحترفين مش عمرو وردة لوحده كل المحترفين بتتابعهم، لكن اختياراتك بعد كدة حسب احتياجاتك، باب المنتخب مفتوح لعمرو وردة وكل اللعيبة حتى اللي مكنوش معانا المعسكر اللي فات».