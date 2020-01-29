شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فيرنانديز يطير اليوم إلى مانشستر لإجراء الكشف الطبي في اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يطير نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز، اليوم الأربعاء، إلى مدينة مانشستر لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في مقر تدريب الفريق الإنجليزي، قبل توقيع عقد انتقاله رسميًا للنادي والذي سيمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، سيدفع مانشستر يونايتد 46.6 مليون جنيه إسترليني كقيمة مبدئية للصفقة، يزيد عليها 8.5 مليون جنيه إسترليني و12.7 مليون جنيه إسترليني في حال تحقيق بنود معينة في العقد، ما يعني إمكانية وصول قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى 67.8 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يكمل «فيرنانديز» انتقاله إلى مانشستر يونايتد، اليوم، إذ يسعى النادي إلى إشراكه في أول مباراة له أمام وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد، السبت القادم.