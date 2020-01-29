مدرب العين يتمنى مشاهدة الجماهير في مباريات الفريق المقبلة بدوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
اكد البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للـ العين الاماراتي ان لاعبيه قدموا اداءا جيدا امام ضيفه بونيودكور الاوزبكي واستحق الفوز عليه والتأهل لمرحلة دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 .
وأشار بيدرو الى أن فريقه حصل على عديد من الفرص في الشوط الأول دون ان يستغلوها ودخلوا الشوط الثاني وهم واثقون بقدرتهم على منع الفريق الاوزبكي بالتسجيل في شباكهم ونجحوا في ذلك بالاضافة الى تسجيلهم هدف الفوز بقدم سعيد جمعة .
وتمنى المدرب البرتغالي من جماهيرهم الحضور بقوة في المباراة القادمة في انطلاق مشوارهم في دوري أبطال آسيا لمساندتهم .
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