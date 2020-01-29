الدوري الاميركي للمحترفين يواصل تكريم كوبي براينت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

أشاد ​جويل إمبيد​ ب​كوبي براينت​ بارتداء أحد أرقام قميصه، كما أبدى سبنسر دينويدي من فريق ​بروكلين​ وتيرنس روس من أورلاندو الاحترام من خلال عدم القيام بذلك.



وترك المدربون من جميع أنحاء العالم أحذيتهم الجلدية في المكتب ليلة الثلاثاء، وانتعلوا أحذية براينت المميزة بدلاً من ذلك، بمن فيهم إريك سبولسترا في ​ميامي​ و​براد ستيفنز​ في بوسطن وفي مباراة هيت سيلتكس في ميامي.

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وقال سبولسترا، وهو أب لطفلين صغيري ، إنه يعتزم شراء حذاء كوبي الرياضي لارتدائه على مدى سنوات قليلة.

وقال سبولسترا: "سأحكي لأطفالي قصة كوبي براينت عندما يصبحون في سن كافية للفهم. هذه الأحذية ستكون رمزا للتميز وأخلاقيات العمل والالتزام".

ورأى جيسون تاتوم ان كل تلك الصفات توفرت في براينت. لقد اعتبره صديقًا ومعلمًا ومعبودًا وبطلًا.

وتستمر المباريات، ما عدا في ​لوس أنجلوس​، لبضعة أيام أخرى على أي حال، وكذلك الحزن بعد تحطم المروحية في جنوب كاليفورنيا والتي أودت بحياة براينت وابنته جيانا وسبعة آخرين.