جمهور برشلونة سعيد بفشل صفقة رودريجو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

أبدى جمهور فريق برشلونة الاسباني سعادته بفشل صفقة التعاقد مع مهاجم فريق فالنسيا الاسباني رودريجو مورينو في الشتاء الجاري.



و دخل البارسا في مفاوضات مع خفافيش ملعب المستايا في الأيام الماضية من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

Advertisements

و يضع الفريق الكتالوني عينه على التعاقد مع مهاجم جديد لترميم الخط الأمامي لكتيبة المدرب الاسباني كيكي سيتيين في النصف الثاني من الموسم الجاري.

صحيفة سبورت الاسبانية نظمت استطلاع للرأي بخصوص رأي الجمهور في ضياع صفقة رودريجو بعدما توقفت المفاوضات بين الطرفين.

و يرى 95 % من زوار سبورت أن خبر توقف المفاوضات لضم رودريجو هو خبر سار لجمهور البارسا في حين أبدى 5 % فقط حزنه على الأمر.