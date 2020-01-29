الهلال السعودي يتمسك بمدافعه البليهي لثلاث سنوات اضافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

اعلن نادي ​الهلال السعودي​ تجديد عقد ​علي البليهي​ مدافع الفريق لمدة ثلاثة مواسم إضافية لغاية 2023 حيث جرى التوقيع في مقر النادي .



وكان اللاعب قد دخل الفترة الحرة خلال الانتقالات الشتوية الجاريةويستطيع التوقيع مع اي نادي آخر .

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يذكر أن الهلال تعاقد مع البليهي (31 عامًا) في حزيران/يونيو 2017 قادما من الفتح حيث قدم مستويات مميزة مما جعل النادي يتمسك بخدماته .

من ناحيته اعرب البليهي عن سعادته بتجديد عقده مع الهلال خلال الفترة المقبلة مقدما شكره لرئيس النادي .

ويحتل الهلال وصافة ​الدوري السعودي للمحترفين​ حاليا برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن ​النصر​ المتصدر .