- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال السعودي يتمسك بمدافعه البليهي لثلاث سنوات اضافية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
اعلن نادي الهلال السعودي تجديد عقد علي البليهي مدافع الفريق لمدة ثلاثة مواسم إضافية لغاية 2023 حيث جرى التوقيع في مقر النادي .
وكان اللاعب قد دخل الفترة الحرة خلال الانتقالات الشتوية الجاريةويستطيع التوقيع مع اي نادي آخر .
يذكر أن الهلال تعاقد مع البليهي (31 عامًا) في حزيران/يونيو 2017 قادما من الفتح حيث قدم مستويات مميزة مما جعل النادي يتمسك بخدماته .
من ناحيته اعرب البليهي عن سعادته بتجديد عقده مع الهلال خلال الفترة المقبلة مقدما شكره لرئيس النادي .
ويحتل الهلال وصافة الدوري السعودي للمحترفين حاليا برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن النصر المتصدر .
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي يتمسك بمدافعه البليهي لثلاث سنوات اضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.