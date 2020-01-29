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غوندوغان منفتح على الانتقال الى تركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

يعترف لاعب خط وسط ​مانشستر سيتي​ ​إلكاي غوندوغان​ بأن الانتقال إلى تركيا هو احتمال قبل نهاية حياته المهنية.

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ويمتد اتفاق غوندوغان الحالي مع مانشستر سيتي إلى العام 2023.

وقال لـ "كيكر": "ليس لدي أي خطة ملموسة. لكنني سأعطي فرصة أخرى للخارج مرة أخرى. لكن هذا يعتمد على شكلي وعلى مستواي عند 32 أو 33 عامًا. لن أستبعد تركيا".

وتابع: "هناك بطولات الدوري الأخرى التي من شأنها أن تجذبني حاليا أكثر. على مستوى رياضي عالٍ، فقط إيطاليا أو إسبانيا ممكنة حقًا بالنسبة لي".

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