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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوندوغان منفتح على الانتقال الى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
يعترف لاعب خط وسط مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان بأن الانتقال إلى تركيا هو احتمال قبل نهاية حياته المهنية.
ويمتد اتفاق غوندوغان الحالي مع مانشستر سيتي إلى العام 2023.
وقال لـ "كيكر": "ليس لدي أي خطة ملموسة. لكنني سأعطي فرصة أخرى للخارج مرة أخرى. لكن هذا يعتمد على شكلي وعلى مستواي عند 32 أو 33 عامًا. لن أستبعد تركيا".
وتابع: "هناك بطولات الدوري الأخرى التي من شأنها أن تجذبني حاليا أكثر. على مستوى رياضي عالٍ، فقط إيطاليا أو إسبانيا ممكنة حقًا بالنسبة لي".
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