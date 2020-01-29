مانشستر يونايتد يطلب من برشلونة استعارة راكيتيتش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020 أجرى ​مانشستر يونايتد​ اتصالا بنادي ​برشلونة​ بشأن توفر ​إيفان راكيتيتش​، للاحتياج إليه خلال الفترة المقبلة.

Advertisements ويقول ESPN إن يونايتد قد طلب من برشلونة ضم لاعب الوسط الكرواتي على سبيل الإعارة خلال الفترة المتبقية من الموسم. وكافح راكيتيتش من أجل العمل بشكل منتظم هذا الموسم تحت قيادة كل من ​إرنستو فالفيردي​ والمدرب الجديد ​كيكي سيتيين​. ويأمل يونايتد في إقناع راكيتيتش بالانتقال إلى إنكلترا قبل الموعد النهائي للنقل يوم الجمعة، على الرغم من أن المخضرم متردد، لأنه لا يرغب في نقل عائلته من إسبانيا.

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