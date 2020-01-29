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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
تقام اليوم الأربعاء 29-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث يلتقي نادي مصر أمام بيراميدز في الدوري المصري.
ويستضيف وست هام نظيره ليفربول، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري البورسعيدي x الجونة، الساعة الخامسة مساءا على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
نادي مصر x بيراميدز، الساعة السابعة والنصف مساءا على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد x ليفربول، الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 1.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا x فالنسيا، الساعة العاشرة مساءا على قناة الرياضية السعودية.
رايو فاليكانو x فياريال، الساعة العاشرة مساءا، على قناة الرياضية السعودية.
ريال سرقسطة x ريال مدريد، الساعة العاشرة مساءا على قناة الرياضية السعودية.
باداجوز x غرناطة، الساعة العاشرة مساءا على قناة الرياضية السعودية.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد، الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة beIN SPORT HD 2.
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