شكرا لقرائتكم إقامة بطولة مصر الدولية للتايكوندو فى مارس المقبل بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويشارك منتخب التايكوندو فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالفجيرة خلال الفترة الجارية، والتى حق خلالها اللاعبون عدة ميداليات متنوعة ، حيث أحرز مصطفى محمود الميدالية البرونزية ،و مصطفى أحمد فرج الميدالية الذهبية ، يوسف عصام ميدالية ذهبية ، و محمد اسامة حسين ميدالية ذهبية ، و عبدالله عصام محى الدين ميدالية ذهبية ، و على هشام مصطفى ميدالية ذهبية .
ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة العربية محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد ، ونائب رئيس اللجنة الفنية ، ويرافقهم محمود عبد الجواد ، و عبد القادر محمود .
من ناحية اخرى ينظم اتحاد التايكوندو دورة صقل لحكام البومزا خلال الفترة من 31 يناير حتي 1 فبراير ، على أن تقام بالمركز الأولمبي بالمعادي .
يذكر ان هداية ملاك تعرضت للإصابة خلال مشاركتها فى معسكر المنتخب بالمكسيك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
ويخوض منتخب التايكوندو معسكرًا في المكسيك يستمر حتى مطلع فبراير، وبعده يتوجه المنتخب إلى المغرب لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بالمغرب وهي التصفيات التي ستحسم مصر من خلالها 4 مقاعد في منافسات التايكوندو بأوليمبياد طوكيو .
وتم اتخاذ قرار بعودة اللاعبة إلى مصر لاستكمال العلاج فى مصر حيث أن الإصابة تم تشخيصها على أنها في الأنكل من الدرجة الثانية وستحتاج لفترة راحة على الأقل أسبوعين".
كانت هذه تفاصيل خبر إقامة بطولة مصر الدولية للتايكوندو فى مارس المقبل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.